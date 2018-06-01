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01 Haziran 2018 09:47

Adana’da 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana’da 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

01 Haziran 2018 09:47


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine D-400 karayolundan geçecek iki tırda kaçak sigara olduğunu öğrendi. Polis, tırların geçiş güzergahlarına pusu attı. 47 AAC 594 çekici plakalı tır ve 47 DT 645 plakalı dorsede yapılan aramada 7 bin 100 paket kaçağı sigara, 33 FY 023 çekici plakalı tır ve bu çekiciye bağlı 27 P 7941 dorsede yapılan aramada ise 7 bin paket kaçak sigara olmak üzere toplam 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çekici sürücüleri de gözaltına alındı.




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