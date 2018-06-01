Adana’da 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine D-400 karayolundan geçecek iki tırda kaçak sigara olduğunu öğrendi. Polis, tırların geçiş güzergahlarına pusu attı. 47 AAC 594 çekici plakalı tır ve 47 DT 645 plakalı dorsede yapılan aramada 7 bin 100 paket kaçağı sigara, 33 FY 023 çekici plakalı tır ve bu çekiciye bağlı 27 P 7941 dorsede yapılan aramada ise 7 bin paket kaçak sigara olmak üzere toplam 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çekici sürücüleri de gözaltına alındı.