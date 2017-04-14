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14 Nisan 2017 11:59

Adana’da 15 bin zeytin ağacı aşılanacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, tarafından yürütülen Zeytin Rehabilitasyon Uygulama Projesi’ kapsamında Adana’da 3 bin 200 dekarda 15 bin yabani zeytin ağacı aşılanacak.

Adana’da 15 bin zeytin ağacı aşılanacak

14 Nisan 2017 11:59


Orman köylüsüne ek gelir sağlanması amacıyla Yüreğir ilçesine bağlı Belören Köyü’nde bin dekarda yabani zeytin ağacı aşılanacak. Ayrıca 2 yıl içerisinde toplam 3 bin 200 dekarlık sahada 15 bin ağaçta aşılama işlemi yapılacak.


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiklerini belirterek, “Zeytin, sağlık ve ekonomi açısından çok önemli bir gıda. Atıl durumda bulunan bakımsız ve verimsiz zeytinlikleri aşılayarak tabiatı canlandıracağız. Ayrıca bu zeytinler köylülere ek gelir sunarak milli ekonomiye ve refaha destek sağlayacak” dedi.


Bakan Eroğlu 1,5 milyon adet yabani zeytini ekonomiye kazandırmayı planladıklarına dikkat çekerek, “Bugüne kadar ülkemizde 600 bin adet zeytin ağacını aşıladık ve bir kısmını yeniden diktik. Bu zeytinlikleri kura ile vatandaşa dağıtıyoruz. Bu çalışmalardan elde edilecek gelirler bölgede yaşayan vatandaşlarımızın olacak. Sofralarımız da layık olduğu kaliteli zeytinlere kavuşacak” diye konuştu.




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