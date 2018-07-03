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03 Temmuz 2018 15:06

Adana’da 15 Temmuz’da yapılacak etkinlikler görüşüldü

Adana’da “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana’da 15 Temmuz’da yapılacak etkinlikler görüşüldü

03 Temmuz 2018 15:06


Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen ve tüm ülkeye en karanlık gecelerden birini yaşatan darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını belirtti.


“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Vali Demirtaş, darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygı ve şükranla andıklarını söyledi.


Vali Mahmut Demirtaş’ın, millet olarak sergilenen demokrasiye bağlılık ile birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi için vatandaşları etkinliklere davet ettiği “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” hazırlık programı toplantısı, yapılması planlanan etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla sürdü.




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