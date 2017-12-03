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03 Aralık 2017 13:48

Adana’da 16 SODES projesi daha bakanlığa sunuldu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, onaylanan Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında ek olarak 16 projeyi daha Kalkınma Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.

Adana’da 16 SODES projesi daha bakanlığa sunuldu

03 Aralık 2017 13:48


Vali Demirtaş, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde uygun görülen SODES kapsamında Adana’da desteklenecek projeler ve yeni dönemde uygulanacak liselere geçiş sistemi hakkında ilgili kurum yetkililerinden brifing aldı.


Valilik makamında, Vali Yardımcısı Murat Süzen’den SODES projeleri ile ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, geçtiğimiz günlerde 2017 yılı içerisinde desteklenecek SODES projelerinin protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, onaylanan projelere ek olarak 16 projeyi de Kalkınma Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.


Vali Demirtaş, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’dan da yeni dönemde uygulanacak “Lise Giriş Sınavı” hakkında bilgi aldı.


Ülkenin geleceğini bugünkü genç nesillere bırakacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, “Öğrencilerimizi daha donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlanması konusunda, yürüttüğümüz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


Vali Demirtaş, gerek SODES projeleri, gerekse lise geçiş sisteminin kente ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.




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