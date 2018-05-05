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05 Mayıs 2018 15:45

Adana’da “16. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez” etkinliği

Adana’da 16’ıncı Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinliği kapsamında Yörük Türkmenler, at ve develere binip kentte yürüyüş düzenledi.

Adana’da “16. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez” etkinliği

05 Mayıs 2018 15:45


Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, Atatürk Parkı’nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Türk bayrakları sallayarak mehter takımı eşliğinde Merkez Park’a yürüdü. Yürüyüşte ön sıralarda develere ve atlara binen kişiler dikkat çekti. Yörük Türkmen kızları yöresel kıyafetleriyle yürüyüşe ayrı bir renk kattı. Merkez Park’ta toplanan yörükler Geleneksel Türk Oyunları etkinliği kapsamında göbörü, cirit, atlı okçuluk gibi oyunları sergileyecek.


Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez Etkinliği’ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Yörük Türkmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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