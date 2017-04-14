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14 Nisan 2017 16:46

Adana’da 180 kilo esrar ele geçirildi

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 180 kilo esrar ele geçirildi.

Adana’da 180 kilo esrar ele geçirildi

14 Nisan 2017 16:46

Gözaltına alınan 165 kişiden 41’i tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis, çeşitli tarihlerde Şehit Erkut Akbay, Narlıca, Yenibaraj, Ziyapaşa, Denizli, Tellidere, Ova, Kiremithane, Selahattin Eyyubi, Sinanpaşa, Yenibey, Onur, Hürriyet ve Çamlıbel mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonlarda narkotik köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda 18 kilo esrar, bin 612 uyuşturucu hap, 210 gram kokain, 161 kök Hint keneviri, 6 tabanca, 11 tüfek ve 11 bin 500 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 165 kişiden 41 kişi tutuklandı.




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