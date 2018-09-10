Adana'da 2 bin 650 araca 622 bin 750 lira gürültü cezası

Adana'da abart egzozlu araç ve motosikletler üzerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 650 araç sürücüsüne toplam 622 bin 750 lira para ceza yazıldığı, 327 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması ile trafik güvenliğinin arttırılması kapsamında 8 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasında başlatılan 100 günlük eylem planında yapılan uygulamalara ilişkin bilgiler verildi.

100 günlük eylem planı kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, kent genelinde çıkardıkları gürültüyle vatandaşları rahatsız eden abartı egzozlu araçlar, motosikletler ve şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Ramazanoğlu Camii önünde kurulan uygulamayı bizzat yerinde denetlediği ve uygulamada durdurulan araç sürücülerine gürültü kirliliği ve vatandaşları rahatsız etmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu da belirtildi.

2018 yılı içerisinde gürültü kirliliğine yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 2 bin 650 araç sürücüsüne toplamda 622 bin 750 lira para ceza yazıldığı kaydedilen açıklamada, 327 aracın trafikten men edilerek eksikliklerini giderinceye kadar otoparka çektirildiği ve gürültü kirliliği yapan bu araçlardan trafiğe çıkışına uygun hale getirilenlerin tekrar sahiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Son olarak 16 Motosikletli Trafik Şahini ve 5 trafik ekibiyle yapılan denetimlerde 34 araç sürücüsüne gürültü kirliliğinden toplamda 11 bin 796 lira idari para cezasının uygulandığı belirtilen açıklamada, 21 aracın trafikten men edilerek otoparka çektirildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamayı takibi sırasında İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın uygulamanın, çevreyi rahatsız eden, abartı egzoz kullanan, aşırı müzik çalan, yol üzerinde drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerinde yapıldığını belirterek, uygulamaların olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdiği belirtildi.