Edinilen bilgiye göre olay dün Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesindeki pazar yeri girişinde meydana geldi. İddiaya, göre İsa Sancar, yanına aldığı babası Cuma Sancar ile birlikte 01 AAP 051 plakalı pikabını Hasan Aydın’ın evinin ve iş yerinin önüne park etti. Bunun üzerine Aydın ailesi Sancar’dan aracını iş yerinin önüne park etmemesini istedi. Ancak Sancar pazara geldiğini, başka yere park edemeyeceğini söyledi. Bu cevap üzerine iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olaya Hasan Aydın’ın çocukları ve akrabaları olan Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın kavgaya karıştı. İsa Sancar ile babası Cuma Sancar da kavgaya karşı koymaya çalıştı. Bu arada İsa Sancar tabancasını çekerek kendisiyle kavga edenlere ateş etmeye başladı. Aydın ailesinden bir kaç kişi vurulunca diğer şahıslar da olay yerine balta, bıçak ve sopa getirerek baba ve oğla saldırdı. Olayda İsa Sancar, Aydın ailesinden kavgaya karışan herkesi vururken, kendisi de balta ile kafasından yaralandı. Baba Cuma Sancar da kavga sırasında darp edilerek yaralandı.

"Pazarda çalışan 12 yaşındaki çocuk vuruldu"

Kavga pazarın hemen girişinde olduğu için İsa Sancar’ın tabancasından çıkan kurşunlardan biri pazarda çalışan 12 yaşındaki Mert Aslan’ın yanağına isabet etti. Satış yaparken yaralanan çocuk birden yere yığıldı. Bu arada pazara alışverişe gelen Fikret Güne isimli bir kişi de ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaydan sonra yaralıların 7’si kendi imkanlarıyla Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı. İsa Sancar ve babası Cuma Sancar da Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İsa Sancar’ın balta ile kafasından yaralandığı için durumunun ağır olduğu bildirilirken babasının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yüreğir Başkent Hastanesine götürülen yaralılardan ise Hüseyin Aydın, akşam saat 20:10 sıralarında, Kerem Aydın ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralanan pazarcı çocuğun, Hasan Aydın ve Cahit Aydın’ın durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şahısların kardeş olduğu ve otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.