Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 14:39

Adana’da 2. Lezzet Festivali hazırlıkları

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçen yıl düzenledikleri "Adana Lezzet Festivali"nin ikincisini 13-14 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.

Adana’da 2. Lezzet Festivali hazırlıkları

13 Mayıs 2018 14:39


Vali Demirtaş’ın başkanlığında bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek "Adana Lezzet Festivali"nin değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, geçen yıl düzenlenen "Adana Lezzet Festivali"nin beklenenin çok üstünde bir başarıyla geçtiğini söyledi.


Vali Demirtaş, Adana’nın zengin mutfağının ve eşsiz damak tatlarının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlerini başarılı bir şeklide tanıtma fırsatı buldukları "Adana Lezzet Festivali"nin bu yıl ikincisini düzenlemek üzere, kamu kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getirdi.


Yurtiçi ve yurtdışından tüm lezzet tutkunlarını 12-13-14 Ekim tarihlerinde 2. Adana Lezzet Festivali’ne davet eden Vali Demirtaş, “Kentimizi marka şehir yapma konusunda gerçekleştireceğimiz festivalimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç