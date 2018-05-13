Adana’da 2. Lezzet Festivali hazırlıkları

Vali Demirtaş’ın başkanlığında bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek "Adana Lezzet Festivali"nin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, geçen yıl düzenlenen "Adana Lezzet Festivali"nin beklenenin çok üstünde bir başarıyla geçtiğini söyledi.

Vali Demirtaş, Adana’nın zengin mutfağının ve eşsiz damak tatlarının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlerini başarılı bir şeklide tanıtma fırsatı buldukları "Adana Lezzet Festivali"nin bu yıl ikincisini düzenlemek üzere, kamu kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Yurtiçi ve yurtdışından tüm lezzet tutkunlarını 12-13-14 Ekim tarihlerinde 2. Adana Lezzet Festivali’ne davet eden Vali Demirtaş, “Kentimizi marka şehir yapma konusunda gerçekleştireceğimiz festivalimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.