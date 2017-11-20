Adana’da 20 bin Suriyeli çocuğa aşı yapıldı

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden, Suriyeli Çocuklara Aşı Hızlandırma ve Eksik Aşı Tamamlama Çalışmaları konusunda yapılan açıklamaya göre, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan “Geçici Koruma Altındaki Nüfus” yoğunluğu bakımından ilk sıralarda bulunan illerden biri olan Adana’da, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bulunan 6 Göçmen Sağlığını Merkezi tarafından göçmen nüfusa bağışıklama hizmetleri de dahil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti verildi.

Göçmen nüfusa sağlık hizmeti sunumunda yaşanan en önemli problemin başında çocuk aşılamaları geliyor. Bu çocukların Suriye’den aşısız veya eksik aşılı gelmeleri, bir kısmının kayıtsız olması, ülke içerisinde hareketli olmaları, yerleşim alanlarının ve adreslerinin sabit olmaması gibi nedenlerle aşılama hizmetlerinde beklenen düzeye ulaşılamıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından hastalıklara en hassas grup olan 1-5 yaş gruba “Aşı Hızlandırma ve Eksik Aşı Tamamlama Çalışmaları” 3 tur halinde yapıldı. Uygulamanın 1. turu 15 Şubat-3 Mart, 2. turu 3-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapıldı. Kampanyanın 3. turu 1-17 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Adana’da sayıları 20 bin üzerinde olan 1-5 yaş grubu çocuklara DaBT-İPA-Hib (Beşli Karma): Difteri, Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus İnfluenza Tip B; KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B ve 3. turda Oral Polio aşısı yapıldı. Bu kampanya Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde ve daha çok saha çalışması şeklinde gezici ekipler tarafından sokak sokak, kapı kapı dolaşılarak yapıldı.