Adana’da 220 milyon liralık yardım

Vali Demirtaş, 2107 yılının bitmesine sayılı günler kala, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. “Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimizin attığı önemli adımlar sayesinde ülkemiz, dünya ölçeğinde önemli mesafeler kat etmiştir” diyen Vali Demirtaş, Adana’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce çeşitli alanlarda verilen hizmetlerle engellilere, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı ve çocuklara devletin şefkatli ellerinin hissettirildiğini ifade etti.

Vali Demirtaş, engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalarla, 2016 yılı Aralık engelli ödemesi 16 bin 388 iken 2017 yılında 17 bin 5 aileye ödeme yapıldığını belirterek, “Ayrıca 2016 yılı engelli kimlik kartı sayısı 4 bin 605 iken, 2017 yılı engelli kimlik kartı sayısı 5 bin 28’dir. 2016 yılı yardım yapılan aile sayısı bin 206 kişi iken bu sayı yüzde 171 artırılarak 3 bin 275 kişiye ulaşmıştır” diye konuştu.

"Aile eğitim programları kararlılıkla sürüyor"

Türkiye’de sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Aile Eğitim Programları” düzenlendiğini kaydeden Vali Demirtaş, “Bu kapsamda Adana’da 2016 yılında bin 700, 2017 yılında ise bin 600 kişi eğitim görmüştür. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan “Roman Açılımı” çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA)’’ kapsamında Adana’da 2017 yılında bin 820 aileye ulaşıldı” şeklinde konuştu.

Mahmut Demirtaş, çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2016 yılında 132, 2017 yılında ise 339 çocuğa ulaşıldığının altını çizerek, “Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2017 yılında bin 640 çadır ziyaret edilip 9 bin 844 vatandaşımız ile görüşülrü” dedi.

Şehit ve gazi aileleri yalnız bırakılmadı

Vali Demirtaş, devletin, vatanın bekası için canlarını feda eden şehitlerin ve kahraman gazilerin ailelerinin de daima yanında olduğunu belirterek, “Bu kapsamda 2016 yılında 241, 2017 yılında ise 510 şehit ailesi ve gazimiz ziyaret edilmiştir. Aladağ ilçesinde yaşanan yurt yangını sonucunda 219 hanede incelemeler yapılarak çocukları yaşamını yitiren ve yaralanan 23 aileye ziyaretler gerçekleştirildi, 23 aileye de sosyal ve ekonomik destek sağlandı” diye konuştu.

Huzurevi ek bina inşaatının yapımı sürüyor

Vali Demirtaş, 2017 yılında Adana’da bir sosyal hizmet binası açılış onayının tamamlandığını onarım işlemi için ödenek istendiğini belirterek, “Ödenek onayından sonra da onarım işlemi başlatılıp hizmete açılması planlanmaktadır. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Bina inşaatı devam etmekte olup yüzde 65’ i tamamlanmıştır. Kozan Sosyal Hizmet Merkezi binası için ihaleye ön hazırlık Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup şuan yaklaşık maliyet tespit aşamasındadır. Gelecek ay itibariyle ihaleye çıkılması planlanmakta” şeklinde konuştu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapıldığını ifade eden Vali Demirtaş, “2017 yılı içerisinde ilimiz genelinde toplam 147 bin 408 kişiye 25 milyon 314 bin 395 TL nakdi yardım, 55 bin 878 kişiye ise 7 milyon 960 bin 553 TL değerinde ayni yardım yapılmıştır. Merkezi ödemeli yardımlar kapsamında, ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve düzenli bir geliri bulunmayanlara yönelik uygulanan Şartlı Nakit Transferi ile 438 bin 355 kişiye toplam 220 milyon 943 bin 347 TL yardım yapılmıştır. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için vatandaşlarımızın sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmalarımız son hızla devam edecek” diye konuştu.