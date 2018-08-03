Adana’da 225 jandarmayla uyuşturucu operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı 7 ilçede bulunan 28 farklı bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda yasadışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik 225 jandarma personelinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; Ceyhan-Mercimek ve Kurtkulağı Mahallelerinde ekilmiş vaziyette 5 bin 191 kök kenevir bitkisi ile Tatlıkuyu Mahallesinde 70 gram kubar esrar maddesi, Yumurtalık-Küçükyumurtalık Mahallesinde 173 gram kubar esrar maddesi, Karataş-Sirkenli Mahallesinde 170 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 5 bin 361 kök kenevir bitkisi ile 243 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.