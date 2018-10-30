Adana'da 29 Ekim coşkusu Optimum'da yaşandı

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Tüm gün süren etkinliklerde AVM ziyaretçileri çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

7'den 70'e herkesin, yurdun her köşesinde coşku ve heyecanla kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Optimum'da da birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

AVM'nin 3. katında bulunan spor merkezi eğitmenlerinin Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı koreografiyle ziyaretçilere görsel şov sundu. Eğitmenlerin dansına büyük küçük herkes eşlik etti. Bir spor mağazası da Cumhuriyetin 95'inci yaşına özel bir etkinlik düzenledi. Spor mağazası Adanalı bisiklet tutkunlarını AVM'de bir araya getirdi. Yüzlerce bisikletçi Optimum AVM'nin önünden hareket ederek Adana turu yaptı.

Bir özel okulun öğrencilerinin hazırladıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 29 Ekim temalı resimler de sergilendi. Marşların okunduğu, el bayrakların ziyaretçilerin elinde dalgalandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve coşkusu AVM'de ilgi gördü.