Adana’da 3 katlı iş yeri yandı

Adana’da 3 katlı iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Haneden Mahallesi’nde bulunan Emir E. ait züccaciye ürünlerinin satışının yapıldığı 3 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanlar çıktığı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin içinden başladığı belirlenen yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, iş yeri sahibinin yakınları mahallede yangın yerine gelen yaşlı bir kişiyi sertçe iterek yere düşürdü. Yere düşen yaşlı adam baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri yaşlı adamı 112 ekiplerine götürdü.