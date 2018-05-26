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26 Mayıs 2018 15:19

Adana’da 300 bin lira değerinde kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

Adana polis ekipleri, takip ettikleri bir otomobilde 300 bin lira değerinde 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 760 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Adana’da 300 bin lira değerinde kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

26 Mayıs 2018 15:19

Operasyonda 13 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 63 AAC 750 bir otomobili takip etti. Otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 760 gram toz esrar ele geçirdi.


Araçta bulunan 4 zanlıyı gözaltına alan polis suç örgütüne karşı teknik ve fiziki takip başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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