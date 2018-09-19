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Adana'da 4 ilçeye yeni kaymakam

Adana’nın Ceyhan, Saimbeyli, Feke ve Pozantı ilçelerine atanan kaymakamlar görevine başladı.

Adana'nın Ceyhan, Saimbeyli, Feke ve Pozantı ilçelerine atanan kaymakamlar görevine başladı.


Yeni görev yerlerine atanan Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Saimbeyli Kaymakamı Cem Gümrükçü, Pozantı Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ve Feke Kaymakam Vekili İlyas Öztürk Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş ziyaretleri sırasında kaymakamlara, vatandaşların talep ve beklentilerinin giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemini vurguladı ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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