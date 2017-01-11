Adana’da 4 milyon TL’lik Milli Piyango bileti satan bayinin mutluluğu

Adana’da, 9 Ocak Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye isabet eden “690438” nolu çeyrek bileti satan 011038 nolu bayi Mahmut Akdeniz, büyük ikramiye isabet eden bileti satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Seyhan ilçesi Çukurova Vergi Dairesi karşısında 28 yıldır Milli Piyango Bileti satan bayi Mahmut Akdeniz, 9 Ocak tarihinde çekilen ve Antalya, Bursa, İstanbul ve Adana’ya isabet eden “690438” nolu çeyrek bileti sattı.

Bundan önce de 4 kez büyük ikramiye isabet eden bileti sattığını söyleyen Akdeniz, “En son 2015 yılının Haziran ayında büyük ikramiye sattım. 9 Ocak çekilişinde de büyük ikramiye sattım. Çeyrek bilete isabet etti kazanan arkadaş 1 milyon TL para alacak” dedi.

Bileti kazanan kişiyi de tebrik eden Mahmut Akdeniz, “Kendisine ve ailesine hayırlı uğurlu olsun. 4 çocuk okutuyorum. Türkiye şartları malum borç batağındayız, hakkımızda hayırlısı olsun” diye konuştu.