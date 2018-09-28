Adana'da 5 bin kişiye aşura dağıtıldı

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nca Sabancı Merkez Camii'nde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Sabancı Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de katıldı. Etkinlikte, yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek, “Birlik beraberliği, muhabbeti hayırda paylaşmayı esas alan bir liderin izinde yürüyoruz. Bu mübarek ayda Adanalı hemşehrilerimizle güzelliği paylaşmak adına böyle bir etkinlik planlıyorduk. Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu'nun Adana'ya gelmesini fırsat bilerek, Ortadoğu'nun en büyük camisi olan Sabancı Merkez Camisi'nde hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Paylaşmanın güzelliğini burada yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise aşure dağıtımı sırasında aşurenin bereketlendiğini belirterek, “Adanamızda Cuma sonrası birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan aşureyi dağıtıyoruz. İnşallah hem ülkemize hem Adanamıza bolluk bereketlilik getirsin” diye konuştu.