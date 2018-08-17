Adana’da 50 Suriyeli göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İncirlik Park alanındaki uygulama yerine gelen bir kaç minibüsten şüphelenen polis, araçları durdurup arama başlattı. Yapılan aramada kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 50 Suriyelinin kimliğinin olmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmada Suriyelilerin İdlib’ten kaçtığı ve İstanbul’a gitmeye çalıştıkları belirlendi. Suriyeliler kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenler daha sonra ise sınır dışı edildi.