Adana'da 500 bin öğrenci okula döndü

Adana'da yaz tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 500 bin öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başladı.

Merkez Çukurova ilçesi Emine Sapmaz İlkokulu'nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve eğitim camiasının tüm paydaşlarının yeni eğitim ve öğretim dönemini kutladı.

Vali Demirtaş, millet olarak en büyük sermayenin, insan kaynağı beşeri güç olduğuna dikkat çekerek, “İstikbal ve istikbalimizle ilgili olarak üzerinde hassasiyetle durmamız gereken en önemli konuların başında hiç kuşkusuz eğitim gelmektedir. Nüfusumuzun neredeyse 4'te 1'ine tekabül eden eğitim çağındaki genç kuşağımız, milletimiz için büyük önem arz etmekle birlikte, omuzlarımıza da ciddi bir sorumluluk yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin, çağın gerektirdiği gibi bilgi, beceri ve teknolojiyle buluşturulurken, milli ve manevi değerlerle de donatılması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, değerler eğitiminin müfredetta yazan iki kelime olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kentteki eğitim alanında yapılan yatırımlara da değinen Vali Demirtaş, “Devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle ilimizde de okul ve derslik yapımı başta olmak üzere spor salonu, pansiyon, atölye ve diğer donatı unsurlarının kazandırılması ile ilgili çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekli eğitime geçme hedefini Adana'da da yakın zamanda hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, halk oyunu gösterisi sundu. Daha sonra sınıflara girerek, öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerinde bulundu.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 18 Ocak'ta sona ererken, öğrenciler yıl sonu karnelerini ise 14 Haziran'da alacak.