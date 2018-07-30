Adana’da 533. Karakucak Güreşleri heyecanı

Türkiye’nin en büyük karakucak güreş şöleninde bir kilo ağırlığındaki 22 ayar altın kemer ve toplam 71 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ünlü sanatçılar Ankaralı Ayşe, Ali Kınık ve Orhan Hakalmaz, güreşlerin yapılacağı hafta ücretsiz halk konserleriyle Kızıldağ yaylasında büyük coşku yaşatacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün himayesinde, Karaisalı Belediyesi ile işbirliğinde organize edilen 533. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 5 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası’ndaki dev güreş etkinliği Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. 950 sporcunun katılımının beklendiği güreşlerde toplam 71 bin lira para ödülü dağıtılacak, başpehlivanlığı kazanan güreşçi 10 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan, para ödülünün yanı sıra 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi’ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev yapacak.

Kızıldağ er meydanında birbirinden değerli güreşçiler, başpehlivanlığı kazanmak için güreşecek. Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanan Fatih Karataş, Ali İhsan Ariç, Ekrem Yavuz, Fatih Çakıroğlu, Ahmet Serbest, Rıza Yıldırım, Hüseyin Şahinal, Ali Rıza Kaya, Savaş Yıldırım, Nadir Takı, Kenan Gör, Mustafa Yenisancak, Serdar Böke ve Şaban Yılmaz gibi pehlivanlar Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde kol bağlayacak.

Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna 3-4 Ağustos akşamı düzenlenecek halk konserlerinde ise sevilen sanatçılar sahne alacak. 3 Ağustos saat 20.00’da Ankaralı Ayşe ve Ali Kınık, Kızıldağ’a akın eden vatandaşları eğlendirecek. 4 Ağustos saat 21.00’da sahne alacak Türk halk müziğinin ünlü sesi Orhan Hakalmaz da türküleriyle Adanalılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.