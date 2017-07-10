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10 Temmuz 2017 10:33

Adana’da 55 aileye badem ormanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından uygulamaya koyulan “5 Bin Köye 5 Bin Orman” projesi kapsamında Adana’nın Yumurtalık ilçesinde tesis edilen badem ormanı parsellere bölünerek kura ile 55 aileye dağıtıldı.

Adana’da 55 aileye badem ormanı

10 Temmuz 2017 10:33


Özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede kura çekerek hak sahibi olan vatandaşlar, bu ormanlardan üretilen ürünlerin gelirine de sahip oluyor. Adana’da da uygulanan proje doğrultusunda Yumurtalık ilçesine bağlı Narlıören Mahallesi’nde tesis edilen badem ormanı parsellere bölündü.


275 dekar alanda tesis edilen ve 7 bin 425 adet badem fidanı dikilen orman, 135 adet fidandan oluşacak şekilde parsellenerek 55 aileye dağıtıldı. Kura sonucu sahiplik sertifikasını alan orman köylüleri burada yetişen bademlerin gelirine sahip olacak.



Ormandan elde edilen gelir orman köylülerine kalıyor


Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ormanların millete gelir kapısı olması için yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, “Biz bir yandan orman varlığımızı koruyup artırmaya çalışırken bir yandan da orman köylülerimizin ekonomik anlamda kalkınmalarını sağlamak için bazı projeler geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. “5 Bin Köye 5 Bin Orman” projemiz ile hem gelir getirici türlerden oluşan yeni orman alanları tesis ediyoruz hem de buradan elde edilen gelirleri orman köylülerimize bırakıyoruz. Böylece onların gelir düzeylerini artırmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak buna benzer projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz” dedi.




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