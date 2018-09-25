İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da 7 bin 409 kişi geçici süreyle istihdam edildi

İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, dezavantajlı durumdaki 7 bin 409 kişiyi Toplum Yararına Program kapsamında geçici süreyle kamu kurumlarında istihdam ettiklerini söyledi.


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Recep Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri Abdulvahab Bilge, Kurtuluş Şengül ve İsa Topal, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli'yi ziyaret etti.


Çalışkan, ASKON'un bir iş adamları derneği olduğunu belirterek, “Üyelerimizle uyum içinde ekonomimize katma değer üretmek üzere çalışıyoruz” dedi.


Karaveli'de iş başı eğitim programlarıyla 6 bin 585 kişinin deneyim kazanarak işgücü piyasasında yer edinmesini sağladıklarını söyledi. Girişimci ruha sahip 674 kişinin girişimcilik eğitimi alarak iş kurma hayaline destek olduklarını vurgulayan Karaveli, dezavantajlı durumda olan 7 bin 409 kişiyi Toplum Yararına Program kapsamında geçici süreli olarak kamu kurumlarında istihdam ettiklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.