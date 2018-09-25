Adana'da 7 bin 409 kişi geçici süreyle istihdam edildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Recep Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri Abdulvahab Bilge, Kurtuluş Şengül ve İsa Topal, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli'yi ziyaret etti.

Çalışkan, ASKON'un bir iş adamları derneği olduğunu belirterek, “Üyelerimizle uyum içinde ekonomimize katma değer üretmek üzere çalışıyoruz” dedi.

Karaveli'de iş başı eğitim programlarıyla 6 bin 585 kişinin deneyim kazanarak işgücü piyasasında yer edinmesini sağladıklarını söyledi. Girişimci ruha sahip 674 kişinin girişimcilik eğitimi alarak iş kurma hayaline destek olduklarını vurgulayan Karaveli, dezavantajlı durumda olan 7 bin 409 kişiyi Toplum Yararına Program kapsamında geçici süreli olarak kamu kurumlarında istihdam ettiklerini kaydetti.