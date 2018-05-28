Adana’da 7 bin çocuğa ücretsiz futbol eğitimi

18 Haziran’da 9 ilçedeki 10 stadyumda başlayacak Yaz Futbol Okulu’nda, 7-15 yaş arasındaki kursiyerlerin forma, şort ve tozluk ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Yaz Futbol Okulu eğitimi için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tekin İncebaldır koordinesinde 22 yardımcı antrenör ile 7-15 yaş arasındaki 7 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim verecek Yaz Futbol Okulu’nun kayıtlarının 18 Haziran’a kadar devam edeceği belirtildi.

Eylül ayı sonuna kadar futbol eğitimi alacak çocuk ve gençlerin ihtiyaç duyacağı forma, şort ve tozlukların Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanacağı duyuruldu. Kayıt başvuruları için sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafın yeterli olduğu, futbol eğitimi verilecek stadyumların ve diğer detaylı bilgilerin Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 çağrı merkezinden öğrenilebileceği bildirildi.