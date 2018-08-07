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07 Ağustos 2018 21:25

Adana’da 7 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu öldü

Adana’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğu aracın çarpması sonucu hayatı kaybetti.

Adana’da 7 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu öldü

07 Ağustos 2018 21:25

Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kaza, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Rahmi Öner ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner’e (7) karşıdan karşıya geçerken hızla gelen O.D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öner, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.D. polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Öte yandan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.




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