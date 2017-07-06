Adana’da 78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak

Merhale Cazibe Sulaması ile 78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak. Bu yılsonunda bitirilmesi hedeflenen projede fiziki gerçekleşme yüzde 75’e ulaştı.

Zirai gelişmenin etkenlerinden olan sulama yatırımları Adana’da devam ediyor. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana’da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmayı sürdürüyor.

78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak

Bu yatırımlardan birisi olan Misis 2. Merhale Cazibe Sulamasında çalışmalar sürüyor. 73 bin 530 dekarı cazibeli, 4 bin 730 dekarı ise terfili olmak üzere toplam 78 bin 260 dekar zirai alanı suyla buluşturacak olan bu proje çerçevesinde 45,3 km’lik ana kanal inşaatı tamamlandı. Ayrıca 74 kilometrelik boru döşemesi yapılarak 25 km’si test edilerek sulamaya açıldı. Projede 55 km’lik boru ve 450 sanat yapısı imalatı ise devam ediyor.

Yaklaşık 38 milyon lira yatırım bedeli ile inşa ediliyor

Yaklaşık 38 milyon lira yatırım bedeli ile bu yılsonunda tamamlanması hedeflenen proje tamamlandığında sulama alanında dekar başına 242 lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık 7 bin 500 kişiye ek istihdam alanı açacağı düşünülen proje ile ülke ekonomisine de yıllık 15 milyon liradan fazla katkı verilmesi öngörülüyor.

Proje en kısa sürede Adanalıların hizmetine sunulacak

Ülkemizdeki su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Adana’da inşasına devam ettiğimiz Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması da bu projelerimizden birisi. Projeyi en kısa sürede tamamlayarak Adanalı çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, böylece bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlanacak ve refah düzeyi artacak” diye konuştu.