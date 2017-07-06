Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 10:43

Adana’da 78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana’da inşası süren Misis 2.

Adana’da 78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak

06 Temmuz 2017 10:43

Merhale Cazibe Sulaması ile 78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak. Bu yılsonunda bitirilmesi hedeflenen projede fiziki gerçekleşme yüzde 75’e ulaştı.


Zirai gelişmenin etkenlerinden olan sulama yatırımları Adana’da devam ediyor. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana’da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmayı sürdürüyor.



78 bin 260 dekar zirai alan suyla buluşacak


Bu yatırımlardan birisi olan Misis 2. Merhale Cazibe Sulamasında çalışmalar sürüyor. 73 bin 530 dekarı cazibeli, 4 bin 730 dekarı ise terfili olmak üzere toplam 78 bin 260 dekar zirai alanı suyla buluşturacak olan bu proje çerçevesinde 45,3 km’lik ana kanal inşaatı tamamlandı. Ayrıca 74 kilometrelik boru döşemesi yapılarak 25 km’si test edilerek sulamaya açıldı. Projede 55 km’lik boru ve 450 sanat yapısı imalatı ise devam ediyor.



Yaklaşık 38 milyon lira yatırım bedeli ile inşa ediliyor


Yaklaşık 38 milyon lira yatırım bedeli ile bu yılsonunda tamamlanması hedeflenen proje tamamlandığında sulama alanında dekar başına 242 lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Yaklaşık 7 bin 500 kişiye ek istihdam alanı açacağı düşünülen proje ile ülke ekonomisine de yıllık 15 milyon liradan fazla katkı verilmesi öngörülüyor.



Proje en kısa sürede Adanalıların hizmetine sunulacak


Ülkemizdeki su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Adana’da inşasına devam ettiğimiz Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması da bu projelerimizden birisi. Projeyi en kısa sürede tamamlayarak Adanalı çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, böylece bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlanacak ve refah düzeyi artacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:19
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!