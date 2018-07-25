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25 Temmuz 2018 14:13

Adana’da 9 belediye İtalya’daki belediyeler ile kardeş şehir olacak

Adana’daki 9 belediye ile İtalya’daki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi kurularak, kırsal kalkınma ve kırsal turizm konularında işbirliği protokolleri yapılacak.

Adana’da 9 belediye İtalya’daki belediyeler ile kardeş şehir olacak

25 Temmuz 2018 14:13


Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” toplantısı yapıldı.


Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Programın açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, projeyle ilgili bilgi vererek, “Adana ve İtalya’da kırsal belediyeler arasında sürdürülebilir kardeş şehir ilişkilerinin kurulması, kırsal kalkınma ve kırsal turizm konusunda deneyim paylaşımının ve işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında kamu ve yerel yöneticilerimiz ile bir araya gelerek, projenin detaylarını değerlendirdik” dedi.


Vali Demirtaş, projenin Adana Valiliği koordinesinde yürütüleceğini belirtip, “Adana’dan 9 belediye ile İtalya’daki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi kurulacak proje ile kırsal kalkınma, kırsal turizm, çevre ve STK gibi konularda işbirliği protokolleri de tesis edilecektir. Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı’nın kentimize ve proje ortaklarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.


Toplantıda Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan sunumda, 150 bin Euro bütçesi olan proje kapsamında planlanan faaliyetlerin koordinasyonu, planlanması, yönetimi gibi konularda İtalya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirileceği ve ayrıca Karataş, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Belediyeleri bünyesinde dış ilişkiler ve proje ofisi kurulacak, ofiste çalışacak personele AB üyelik süreci, yerel yönetimlere yönelik AB Mevzuatı, dış ilişkiler ve uygulamalı proje hazırlama eğitimleri verileceği belirtildi.




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