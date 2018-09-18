Adana'da Ahilik Haftası kutlaması

Adana'da Ahilik Haftası, bir dizi etkinlikle kutlandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Toplumsal yapımızın özünü oluşturan Ahilik, yaşadığımız coğrafyada milletimizin bin yıllık serüveninin en önemli yapı taşlarındandır" dedi.

Adana'da 11'incisi, ülke genelinde ise 31'incisi kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ahiliğin toplumsal yapının özünü oluşturduğuna vurgu yaparak, "Yaşadığımız coğrafyada milletimizin bin yıllık serüveninin en önemli yapı taşlarından olup, kardeşlik, paylaşma, dayanışma, çalışma ahlakı ve kanaatkarlık gibi değerleri içerisinde barındıran bir yapıya sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ahilerin geliştirdikleri ahlaki, sosyal ve ekonomik ilke ve erdemlerle iş dünyasına, gençlik ve meslek kuruluşlarına örnek olarak varlığını bugüne kadar sürdürdüğünü vurgulayan Vali Demirtaş, "Ahilik, belli bir süre, bir iş basamağında kalarak çırak, kalfa ve usta hiyerarşisini olgunlaştırır. Baba-evlat ilişkisi gibi ustaya candan bağlanmayı, sanatı sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaçlar" diye konuştu.

Vali Demirtaş, son dönemde Türkiye'nin dış kaynaklı ekonomik müdahalelere maruz kaldığını belirterek, "Yaşananlar karşısında devletimizin, milletimiz ve esnafımızla ele ele vererek gösterdiği topyekun mücadele takdire şayandır. Bununla birlikte bazı çıkar çevrelerinin döviz ve altındaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışına, fırsatçılığa ve stokçuluğa yönelmeleri, ne medeniyetimize, ne inancımıza ne de ticaret ahlakına yakışır bir tutum ve davranış değildir" dedi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ise ahiliğin önemine vurgu yaparak, "Ahilik kültürü yaklaşık bin yıllık bir gelenektir. Esnaf ve sanatkar kültürünün oluşturulduğu, geliştirildiği ve bugüne kadar yaşatılan sosyo-ekonomik bir oluşumdur" dedi.

Konuşmaların ardından yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş takdim etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Halk oyunları ve halk müziği konseriyle devam eden tören, katılımcılara pilav dağıtımı ile sona erdi.