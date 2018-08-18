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18 Ağustos 2018 18:15

Adana’da ‘altın vuruş’ yapan gencin 2 ay önce kablo çaldığı ortaya çıktı

Adana’da bugün yaşanan olayda ‘altın vuruş’ yaparak ölen Volkan K.

Adana’da ‘altın vuruş’ yapan gencin 2 ay önce kablo çaldığı ortaya çıktı

18 Ağustos 2018 18:15

’nın 2 ay önce de kablo hırsızlığından gözaltına alındığı ortaya çıktı.


Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde ölü bulunan Volkan K.’nın (28) ‘altın vuruş’ yaptığı belirlendi. Volkan K.’nın 2 ay önce de Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4. katından 30 metre uzunluğunda kablo çalan şahıs olduğu ortaya çıktı. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Volkan K.’yı kolundaki kadın dövmesinden tespit etmişti.


Öte yandan Volkan K.’nın 2 ay önce hırsızlık yaparken üzerine bulunan tişörtünün, ‘altın vuruş’ yaptığı gece de üzerinde bulunması dikkat çekti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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