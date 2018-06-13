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13 Haziran 2018 13:58

Adana’da amatör spor kulüplerine 376 bin lira yardım

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Adana’da faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne 376 bin TL tutarında nakdi yardım yapıldığını bildirdiVali Demirtaş, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin zor şartlarda ve özveriyle hizmet ettiklerini bildiklerini ve spor kulüplerinin sorunlarının takipçisi olduklarını kaydeden Vali Demirtaş, destek konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Adana’da amatör spor kulüplerine 376 bin lira yardım

13 Haziran 2018 13:58

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Adana’da faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne 376 bin TL tutarında nakdi yardım yapıldığını bildirdi


Vali Demirtaş, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin zor şartlarda ve özveriyle hizmet ettiklerini bildiklerini ve spor kulüplerinin sorunlarının takipçisi olduklarını kaydeden Vali Demirtaş, destek konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.


Amatör spor kulüplerinin, sporun gelişmesine ve sağlıklı bir gençlik yetişmesine çok önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, belirlenen yardım tutarlarının prosedürleri yerine getiren amatör spor kulüplerinin hesabına yatırılacağını belirtti.


Vali Demirtaş, Adana’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yapılan bu yardım ve destekten dolayı Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adana milletvekillerine teşekkür etti.




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