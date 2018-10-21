Anadolu Görsel Sanatlar Derneği (AGSAD), Adana'da “Anadolu Renkleri” sergisi açtı.

Ayla Uluğ Kök, Ayşe Kılıç Özaslan, Belgin Şavlı, Erdal Bölükbaşı, Hüseyin Arda, İbrahim Akıncı, Lale Gökdağ, Melek Yıldız Ergül, Neriman Güler, Nihal Şahin Göl, Nilgün Altan, Nilgün Dörtok, Nilgün Kalaycıoğlu, Nurdan Nizamoğlu, Orhun Rüzgar Öz, Savaş Simitli, Veysel Binyıldız'ın yağlıboya, akrilik, suluboya ve karışık teknikten oluşan 64 eser, Adana Büyükşehir Belediyesi 75.Yıl Sanat Galerisi'nde 24 Ekim akşamına kadar izlenime açık kalacak.

AGSAD Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Altan, sergi hakkında, “Ülkemizin aydınlanmasında, çağdaşlaşmasında en büyük payın sanatçılarımıza düştüğü kuşkusuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana sanatçılara verilen bu görev, günümüzün değişen koşullarında daha önem kazanmış ve birlikte hareket etme gerekliliğini bize hep hissettirmiştir. Bu sene 5. yaşını kutlayan AGSAD Anadolu Görsel Sanatlar Derneği olarak her sene Anadolumuzun güzel şehirlerinin birisinde sergi açma kararı aldık. Antalya, Ankara ve bu sene de bağrından kültür ve sanat alanında sayısız üstad çıkaran güzel Adanamızda olmaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

AGSAD Başkanı Nilgün Altan, Anadolunun Renkleri Adana gergisinin sosyal bir amaca da katkı verdiğini belirterek, “Sergi gelirinin yüzde 30'u Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumları Adana Şubesi'ne bağışlanacak. Adana'daki sanatseverleri sergimize ve bu güzel amaca katkı vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.