Adana'da anne vahşeti

Adana'da cinnet getiren bir kadın, 3 çocuğunu başlarını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Selma C. (29) adlı kadın sabah kocası çalışmak için tarlaya gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocukları Mahmut, Semanur ve Emin'in başlarını bıçakla kesip öldürdü. Vahşetin ardından kadın bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Saat 10.00 sıralarında tarladan eve dönen Cabbar C., içerden cevap alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Evde çocuklarını başlarından kesilerek öldürülmüş eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan koca, komşularından yardım istedi. Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sürüyor.