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09 Ağustos 2018 12:57

Adana’da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

Adana’da büyük çoğunluğu Suriyeli göçmenlere ait iş yerlerinde standartlara uymayan Arapça yazılı tabelalar Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Adana’da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

09 Ağustos 2018 12:57


Merkez Yüreğir İlçesi’nde Suriyeli göçmenler yoğunluklu yaşadığı mahallelerde denetimler yapan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri, standartlar gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı.


Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Adana’ya yerleşen Suriyeli sığınmacıların açtığı işyerlerine astığı Arapça tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde denetim yaptı. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü.


Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabela, poster ve afişlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine son veren zabıta timleri, söktükleri Arapça tabelaları araçlara yükleyip bölgeden uzaklaştırdı.




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