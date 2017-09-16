Adana’da balık avı sezonu açıldı

Karataş Limanında gerçekleştirilen 2017-2018 Balık Sezonu Açılışı Töreni’ne, milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Zülfikar İnönü Tümer, vali yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Melih Er, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile çok sayıda balıkçı ve vatandaşlar katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, su ürünleri avcılığında tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından bazı yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirildiğini belirterek, “Balıkçılar, faaliyetlerini Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre yürütmelidirler. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi bakımından, avcılıkla ilgili getirilen kurallara uyum büyük önem taşımaktadır. Balıkçıların bu düzenlemelere uygun avcılık faaliyetinde bulunmaları, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir işletimi bakımından önem taşımaktadır” dedi.

Muhammet Ali Tekin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adana Valiliği ve diğer kuruluşların destekleri ile son yıllarda özverili çalışmalar yapılarak su ürünleri üretiminde önemli artışlar sağlandığını ifade ederek, “2016 yılında 5 bin 825 tonu avcılık ve 2 bin 100 tonu kültür balıkçılığı olmak üzere toplam 7 bin 925 ton su ürünleri üretimimiz gerçekleştirilmiştir. Denizlerimizde yapılan gözlemler ve yürütülen araştırmalara göre, bu av sezonunun verimli geçmesi beklenmektedir. Zira 2017 yılının sekiz aylık döneminde 4811 tonu avcılık ve 1400 ton kültür balıkçılığı olmak üzere toplam 6 bin 211 ton su ürünleri üretimimiz gerçekleştirilmiştir. Su ürünleri av sezonu açılış programının; Karataş halkı başta olmak üzere, Karataş ve Yumurtalık ilçelerimizde faaliyet gösteren balıkçılarımızla bu sektörde emeği geçen kişilere moral ve motivasyon sağlaması ve bereketli bir av sezonu yaşanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, limanda hazır bekleyen büyük balıkçı tekneleriyle kent protokolü denize açıldı. Katılımcıların balık yediği gecede Adana Büyükşehir Belediyesi Folklör Ekibi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu geceye katılanlara neşeli dakikalar yaşattı.