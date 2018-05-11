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11 Mayıs 2018 10:51

Adana’da Balkan Türkleri bir araya gelecek

Adana’daki Balkan Türkleri 13 Mayıs Pazar günü Hıdrellez şenliğinde bir araya gelecek.

Adana’da Balkan Türkleri bir araya gelecek

11 Mayıs 2018 10:51


1989 yılından bugüne kadar Adana’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen Geleneksel Hıdrellez Şenliği’nin bu yıl 29’uncusunu düzenlenecek.


Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, 13 Mayıs Pazar günü Saat 10:30 da Sarıçam Mustafalar Yörük Ormanı’nda düzenlenecek olan Hıdırellez Şenliğine herkesi davet ettiğini belirtti.


Balkanlardan Anadolu’ya uzanan Hıdrellez geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için bu tür şölenlerin önemli olduğuna değinen Sağıroğlu, “Hıdırellez, barış demek, huzur demek, doğanın canlanması demektir. İnsanlarımız böylesi özel günde dilekleri kabul olacağı inancını savunmaktadırlar” dedi.




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