Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » Adana'da, Bar Ve Gece Kulüplerine Yönelik Asayiş Uygulaması Hız Kesmeden Devam Ediyor
25 Aralık 2016 00:38

Adana’da, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması hız kesmeden devam ediyor

Adana’da, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması hız kesmeden devam ediyor

25 Aralık 2016 00:38

Adana polisi, yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulamaları düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Adana’nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulunan yaklaşık 35 bar ve gece kulüplerine yönelik 150 polisle eş zamanlı uygulama düzenlendi. Düzenlenen uygulamada bar ve gece kulüplerinin evraklarını incelenirken, KOM ekipleri ise mekanlarda satılan içkilerin sahte olup olmadığını test etti.
Uygulama genelinde 6 iş yerine evrak eksikliği nedeniyle para cezası kesildi. Mekanlar da bulunan şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada 1 kişinin aranma kaydı bulunduğu için emniyete götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç