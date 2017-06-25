Adana’da bayramlaşma

75. Yıl Sanat Galerisi’nde halkın da katılımıyla düzenlenen törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana İl Emniyet Osman Ak, komutanlar yer aldı. Vali Demirtaş, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını tebrik etti.

Bürokrasiden iş dünyasına, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok önemli ismin katıldığı bayramlaşma etkinliğinin ardından ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapıldı.