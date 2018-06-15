Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 12:00

Adana’da bayramlaşma

Adana Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana’da bayramlaşma

15 Haziran 2018 12:00


75. Yıl Sanat Galerisi’nde halkın da katılımıyla düzenlenen törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, komutanlar yer aldı.


Vali Demirtaş, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını tebrik etti.


Bürokrasiden iş dünyasına, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok önemli ismin katıldığı bayramlaşma etkinliğinin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.


Başkan Sözlü de bayramlaşmaya katılan bir çocuğu 20 lira harçlık verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç