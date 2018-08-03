Adana’da belediye otobüs sefer sayısı artıyor

Sözlü, şahsi sosyal medya sayfası üzerinden başlattığı canlı yayında, hemşehrileriyle buluşarak kent gündemini değerlendirip, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Hakkari’de şehit olan asker Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’ya Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Sözlü, son günlerde toplu taşıma ücretleri üzerindeki zam iddialarına Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ağustos’tan itibaren özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda paralı binişlere son verip, Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartlarıyla toplu taşıma uygulamasına geçtiğini, 16 Ağustos 2017 tarihinden bu yana mazot fiyatlarında yüzde 24.94 oranında zam gelmesine rağmen, yaklaşık bir yıl önceki ücretlerin hala geçerli olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kent halkının ortak kullanım alanı olan Adnan Menderes Bulvarı’nda hayata geçirdikleri Sahil Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi’yle Adana’nın prestjini yükselttiklerini, Seyhan Baraj Gölü kıyısını işgallerden arındırdıklarını aktaran Başkan Sözlü, mevcut bulvarın bir şeridini kapatıp, kazanılan alanda bisiklet ve koşu yolları, geniş kaldırımlar, sahil düzenlemeleri ve rekreasyon uygulamalarını yüzde 80 oranında gerçekleştirdiklerini söyledi ve yakın zamanda ada içerisini de işgalden kurtaracaklarını belirtti.

Liselere giriş sınavları açıklandığını belirten Başkan Sözlü, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 12 ilçede kurdukları 15 Gençlik Eğitim Merkezi’nde 13 bin öğrenciye eğitim verdiklerini, bu yıl 2 bin 100 öğrencinin liselere giriş sınavlarına girdiğini ve bin 997 öğrencinin istediği liselere yerleştiğini ve yüzde 95.2’lik bir başarı oranına imza attıklarını, 73 öğrencinin fen lisesine, 624 öğrenci nitelikli Anadolu lisesine, bin 300 öğrencinin de Anadolu liselerine yerleştiğini belirtti.

Kombine biletlerle ilgili de yorumlarını aktaran Başkan Sözlü, taraftarların 19 bin kişilik 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nu kombineleriyle rezerve etmeleri gerektiğini ancak bu şekilde takımlarına sahip çıkarak Avrupa standartlarına ulaşabileceklerini söyledi.

Başkan Sözlü, Sinanpaşa Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm projesinin gidişatıyla ilgili bir soruya, "Orada önemli mesafe kat ettik. Bu dönem içerisinde temelini atacağız. Göl Mahallesi’nde kamulaştırma çalışmalarımız hızla devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

Otobüs seferlerinin arttırılması yönünde gelen sorulara ise "155 yeni otobüs aldık. Adana’da hem kaliteyi hem sefer sayısını arttırıyoruz. Yoğunlaşan yerleşim alanlarında yeni hatlar isteniyor, bunları ciddiye alıyor, gereğinin yapılacağını da buradan duyuruyorum" dedi.