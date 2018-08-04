Adana’da biber salçası sezonu açıldı

Adana’da salçalık biber satıcıları ekimlerin az olduğu için salça yapacak vatandaşların zaman kaybetmemesi konusunda uyardı.

Ceyhanlı biber satıcıları, yaptığı açıklamada, sebze ve meyve halinde salçalık kırmızı biberlerin satışına başlanıldığını, Ceyhan Haline talep edildiği kadar salçalık biber getirildiğini, ancak ekim alanının az olması sebebiyle artacak kilo fiyatından etkilenmek istemeyenlerin, ihtiyacı olan ürünü almak için erken davranması gerektiğini söyledi.

Biberlerin kilosunun 1,20 ila 1,40 kuruştan satışa sunulduğunu kaydeden Ceyhanlı biber satıcıları, "Çukurova’nın kültürü olan Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de vatandaşlar tarafından elde yapılan salçanın hammaddesi kırmızıbiberin satışına başladık. Biber salçası Türk mutfağında önemli yere sahiptir. Bölgemize şu an salçalık biberler, Adana, Karataş, Karaisalı ve Hatay bölgelerinden geliyor. Burada insanlarımız kışlık salçalarını kendi yapıyor. 1,5 ay boyunca salçalık biber telaşı yaşanıyor. Ağustosta hasadına başlanan, semt pazarlarındaki tezgahlara çıkan kırmızı biber, zahmetli yolculuğun ardından salça yapılarak yılın 365 günü sofralarımızdaki yemeklere ayrı lezzet veriyor" dedi.

Kırmızıbiberin hasadından başlayarak, salça yapımına kadar ki geçirdiği zaman diliminde çok sayıda insanın istihdam edildiğini kaydeden satıcılar, "Kırmızıbiberin tarladan hasadı, kamyonlara yüklenmesi, sebze haline getirilmesi, buradan satışı, nakliyesi, biber çekim makinelerinde çekilerek salça haline getirilmesine kadar ki aşamaları düşündüğümüzde çok sayıda insan ekmek yiyor ve büyük bir ekonomik girdi sağlıyor" diye konuştu.

Esnaf, vatandaşların mağdur olmamaları için mahalle aralarında salçalık kırmızıbiber satıcılarına rağbet edilmemesi gerektiğini belirtti.