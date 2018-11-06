Adana'da bin fidan toprakla buluştu

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor'' projesi kapsamında bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Çukurova ilçesi Toroslar Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü' kapsamında ülke genelinde 3 yıl içerisinde 10 milyon fidanın bugünden itibaren toprakla buluşturulmasının planlandığını söyledi.

Projeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki her bir öğrencinin kendisiyle büyüyen bir ağacının olmasının amaçlandığını aktaran Vali Demirtaş, "Bu kapsamda bugün bizler de gözbebeği evlatlarımızla bin adet fidan dikiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, bizleri hazin bir sona doğru hızla sürüklemektedir. Dünyamızı fosil ve teknolojik atıklarla kendi ellerimizle cehenneme çeviriyoruz. O sebeple bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar fevkalade önem arz ediyor. Diktiğiniz bir fidan sizin için önemsiz ve basit bir hareket olarak görünebilir. Lakin bu hareketi, 10 milyon fidan gibi topyekün bir seferberlik olarak değerlendirdiğimizde, ne kadar büyük bir adım attığımız da kendiliğinden ortaya çıkıyor'' dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Vali Demirtaş, "Diktiğiniz bu fidanlarla hem kendinizin hem de dünyanın geleceğine sahip çıkma bilincinde olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bilmelisiniz ki bugünden itibaren onların büyümesinden de sizler sorumlusunuz. Tıpkı sizlerin büyümesi için aileleriniz nasıl gayret gösteriyorsa, sizler de bu fidanların büyümesi ve adına yakışır bir ormana dönüşmesi için, elinizden gelen çabayı göstermelisiniz'' diye konuştu.

Yüzde 41'i orman olan Adana'da ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslah çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydeden Demirtaş, "Bu kapsamda son 15 yılda toplam 217,6 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl da 7,8 milyon fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu sayede ilimizin doğal güzelliklerine yenilerini ekleyecek; orman varlığına önemli katkı sağlamış olacağız. Çocuklarımıza daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gayretlerimizi artıracağız. Valilik olarak her alanda olduğu gibi, doğa ve çevre gibi en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konularda da ilgili tüm kurumlarımızla, STK'larımızla, vatandaşlarımızla iş birliğimizi sürdürecek; gereken destekleri vermeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş öğrencilerle birlikte bin adet fidanı toprakla buluşturarak diktiği fidanların can suyunu verdi.

Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile çok sayıda öğrenci katıldı.