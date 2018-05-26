Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. polisi arayarak apartmanda bulunan 500 lira değerindeki bisikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmana gelerek güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmada hırsızlığı Murat Ş.’nin yaptığını belirledi. Murat Ş.’yi polis evine yaptığı baskında ev önünde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde bisikleti çaldığını, görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Ancak bisikleti ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.