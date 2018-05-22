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22 Mayıs 2018 09:15

Adana’da bir apartmanın girişindeki bisikleti çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Adana’da gündüz vakti bir apartmanın girişinden bisiklet çalan zanlı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Adana’da bir apartmanın girişindeki bisikleti çalan zanlı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

22 Mayıs 2018 09:15

Zanlının, bisikleti yemek yemeğe gitmek için çaldığını söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir apartmanın girişine bıraktığı bisikletinin çalındığını balkondan fark eden Abdullah Cavlak, hırsızın peşinden koşmasına rağmen yakalayamadı. Cavlak olayı polise bildirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Bisikleti çaldığı belirlenen Halil A.(38) adlı kişi, evinde gözaltına alındı.


Halil A’nın ifadesinde geçimini valelik yaparak sağladığını ancak şu an işsiz olduğunu belirterek, "Görüntülerdeki şahıs benim bisikleti yemek yemeğe gitmek için izinsiz aldım. Daha sonra büyük ihtimalle apartmanın diğer giriş veya otopark girişine bırakmış olabilirim. Ancak tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.


Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




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