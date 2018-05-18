Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir depoda kaçak cinsel içerikli ürünler satıldığı ihbarı geldi. Polis hemen verilen adresi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda depoda cinsel içerikli hap, jel ve sprey olduğu tespit edildi. Polis bu tespit üzerine depoya baskın yaptı. Yapılan baskında polis depoda kutular içinde 57 bin 433 adet cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirdi. Polis malzemelere el koyarken, deponun sahibi Raad Abdulrahman isimli şahsı da gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinsel içerikli ürünlerden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı sevk edildiği adliyeden serbest kaldı.