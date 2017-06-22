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Adana'da Bir Eve Yapılan Baskında 7 Deaş'lı Gözaltına Alındı
22 Haziran 2017 06:35
Adana’da bir eve yapılan baskında 7 DEAŞ’lı gözaltına alındı
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde bir eve yapılan baskında 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
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22 Haziran 2017 06:35
Evde aramalar sürüyor.
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