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22 Haziran 2017 06:35

Adana’da bir eve yapılan baskında 7 DEAŞ’lı gözaltına alındı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde bir eve yapılan baskında 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Adana’da bir eve yapılan baskında 7 DEAŞ’lı gözaltına alındı

22 Haziran 2017 06:35


Evde aramalar sürüyor.




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