Adana'da bir kişi barda elinde pompalı tüfekle polise yakalandı

Adana’da polis elinde pompalı tüfekle bara giren bir kişi kıskıvrak yakalandı.
Adana'da polis elinde pompalı tüfekle bara giren bir kişi kıskıvrak yakalandı.
Olay, Seyhan İlçesi Obalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların elinde pompalı tüfekle bar içerisine giren bir kişi ihbarı üzerine Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı. Cadde üzerinde bulunan bar girişini alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu M.H'yı pompalı tüfek elindeyken yakaladı.
M.H sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.