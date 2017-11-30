Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı tarafından öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Seviner (41) boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner’in (32) yanına gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner’in yanında bulunan ve ellerinde bıçak olan Özer A. (50) ile Ali K. (29) olaya müdahil oldu. Tartışmanın büyümesiyle Özer A. ve Ali K., Uğur Seviner’i darp etmeye başladı. Daha sonra Tuğba Seviner boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner’i boğazından 3 kere bıçakladı. Uğur Seviner kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Seviner, Özer A. ve Ali K.’yi gözaltına aldı. Uğur Seviner ise ambulansa Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.