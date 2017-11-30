Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 23:17

Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı tarafından öldürüldü

Adana’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı tarafından öldürüldü

30 Kasım 2017 23:17


Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Seviner (41) boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner’in (32) yanına gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner’in yanında bulunan ve ellerinde bıçak olan Özer A. (50) ile Ali K. (29) olaya müdahil oldu. Tartışmanın büyümesiyle Özer A. ve Ali K., Uğur Seviner’i darp etmeye başladı. Daha sonra Tuğba Seviner boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner’i boğazından 3 kere bıçakladı. Uğur Seviner kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Seviner, Özer A. ve Ali K.’yi gözaltına aldı. Uğur Seviner ise ambulansa Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç