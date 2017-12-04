Adana’da bir kişi sokak ortasında kafasına sıkılarak infaz edildi

Olay, Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10041 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede gezmekte olan bir vatandaş üstü çıplak kafasında kanlar olan birisi var diye polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde 40 yaşındaki Bülent Gönen’in tabanca ile kafasına ve boğazına ateş açılarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yeri polislerinin yaptığı incelemede ise Gönen’in önce darp edildiğini daha sonra tabanca ile öldürdüğünü belirledi.

Gönen’i öldürenlerin kim olduğunu bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.