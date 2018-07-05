Adana’da boğulan gencin cenazesi Mersin’e götürüldü

Alınan bilgiye göre, Mersin’den akrabası Musa Günay ile Adana’ya sevgilisini görmeye gelen 22 yaşındaki Sait Bulut, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde serinlemek için kuzeniyle sulama kanalına girdi. Bulut, bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Kuzeni onu kurtarmak istedi ancak o da boğulma tehlikesi atlatınca kendini kurtarabildi. Bulut ise suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen deniz polisi, dalgıç kıyafeti giyip arama yaptı. Bu arada DSİ, gencin bulunması için suyu kesti. Kanalda su azaldıktan sonra yapılan aramada gencin kanala girdiği yerden 2 kilometre uzaklıkta cesedine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulut’un cenazesi otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Mersin’e götürüldü.