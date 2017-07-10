Adana’da boğulmalara karşı ‘Yaşama Kulaç At’ etkinliği

Proje kapsamında çocuklara, havuzlarda yüzme öğretilip kanala girmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Boğulma olaylarının önüne geçebilmek için Adana Valiliği koordinesinde yürütülen ‘Güney Adana Kalkınma Projesi’ kapsamında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Yaşama Kulaç At’ etkinliğinin tanıtımı Atatürk Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin güney ilçelerindeki 66 mahallenin Türkiye’deki 38 ilden daha büyük olduğunu belirtti. ‘Yaşama Kulaç At’ etkinliği ile boğulma olaylarının önüne geçileceğini söyleyen Demirtaş, “Adana, Türkiye’nin nüfusu en yüksek 6. ili olmasına rağmen, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 16. sıradadır. Bu durumun en önemli sebebi, Doğu ve Güneydoğudan ilimizin göç almasıdır. Bu durumdan şehir merkezinde etkilenen bölge ise Güney Adanadır. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan yaklaşık 66 mahallede yaşayan 464 bin nüfusu barındıran Güney Adana, Türkiye’deki 38 ilden daha büyük bir hacmi barındırmaktadır. Güney Adana’nın sosyal ve ekonomik gelişmesi, Adana’nın ve Türkiye’nin kalkınmasını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple ’Güney Adana Kalkınma Projesi’, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

“Projeler, kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir”

Proje içerisinde eğitim, sağlık, yoksulluk, güvenlik ve sosyal bütünleşme olmak üzere beş eksende sorunlar ve ihtiyaçların tespit edildiğini kaydeden Demirtaş, “Projeler, yürütücü kurumların özkaynakları ile Sosyal Destek Programı (SODES) fon kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esneklikte olgunlaştırılmaktadır. Projelerde yer alan faaliyetler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, STK’lar gibi kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bedensel engelli yüzücü Tülin Aydoğan da Vali Mahmut Demirtaş ve diğer protokol üyelerinin yanında havuza girerek yüzdü.

Son Nokta Engelliler Spor Kulübü’nde Türkiye birincisi olan Tülin Aydoğan (26), engellerini sporla yendiğini belirterek, “Bütün engelliler spor yapmalı. Ben 5-6 yıldır spor yapıyorum. 23 yıldır da bedensel engelliyim. Türkiye birinciliklerim mevcut” şeklinde konuştu.

Daha sonra yüzme hocaları tarafından çocuklara yüzme eğitimi verildi. Yüzme öğrenen Yusuf Kurt isimli çocuk ise kanala girmenin tehlikeli olduğunu belirterek, “Kimse kanala girmesin. Gelip burada yüzmeyi öğrensin. Burası çok güzel” yorumunu yaptı.

Düzenlenen etkinliğe kent protokolünün yanı sıra veliler katıldı.